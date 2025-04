Serie C, girone B: oggi pomeriggio si recupera una partita. Milan Futuro in campo domenica

Oggi alle 18 si recupera la sfida fra Pescara e Arezzo, valida per la 34ª giornata di Serie C, girone B. L'incontro che era previsto per il 29 marzo, è stato rinviato per maltempo. Calcio d'inizio alle ore 18. Domenica scende in campo il Milan in una sfida delicata contro la Ternana, che dallo scorso turno ha Fabio Liverani come allenatore. Ha preso il posto dell'ex rossonero Ignazio Abate. Nel weekend la Virtus Entella potrebbe festeggiare la promozione in Serie B, basterà semplicemente non fare peggio proprio della Ternana. Di seguito il quadro del torneo:

34ª GIORNATA, RECUPERO

Pescara - Arezzo (ore 18)

36ª GIORNATA

Pianese - Pineto (12 aprile, ore 15)

Perugia - Sestri Levante (12 aprile, pre 17.30)

SPAL - Pontedera (12 aprile, ore 17.30)

Milan Futuro - Ternana (13 aprile, ore 12.30)

Ascoli - Torres (13 aprile, ore 15)

Virtus Entella - Arezzo (13 aprile, ore 15)

Lucchese - Vis Pesaro (13 aprile, ore 15)

Pescara - Gubbio (13 aprile, ore 15)

Rimini - Campobasso (13 aprile, ore 17.30)

Carpi - Legnago Salus (14 aprile, ore 20.30)

CLASSIFICA

Virtus Entella 78

Ternana 70

Torres 62

Pescara 58

Vis Pesaro 56

Pineto 55

Arezzo 55

Pianese 50

Rimini 49

Gubbio 45

Pontedera 44

Carpi 43

Perugia 43

Campobasso 39

Ascoli 39

Lucchese 33

Milan Futuro 30

SPAL 30

Sestri Levante 26

Legnago Salus 25

NOTE

La SPAL ha scontato 3 punti di penalizzazione.

La Ternana ha scontato 2 punti di penalizzazione.

Il Rimini ha scontato 2 punti di penalizzazione.

La Lucchese ha scontato 6 punti di penalizzazione.

La vincente del campionato viene promossa in Serie B. Seconda e terza classificata ai playoff nazionale. Dalla 4ª alla 10ª ai playoff del girone. Il Rimini vincendo la Coppa Italia di Serie C si qualifica ai playoff nazionali.

L'ultima classificata retrocede in Serie D. Dalla 16ª alla 19ª ai playout. Gli incontri non si disputano se fra le due squadre ipoteticamente coinvolte il distacco in classifica è superiore agli 8 punti. In questo caso la squadra peggio classificata retrocede direttamente in Serie D.

MARCATORI

18 reti: Cicerelli (Ternana)

15 reti: Bruzzaniti (Pineto), Mignani (Pianese) e Pattarello (Arezzo)

12 reti: Cianci (Ternana), Fischnaller (Torres) e Italeng (Pontedera)

11 reti: Antenucci (SPAL), Corazza (Ascoli), Di Nardo (Campobasso), Magnaghi (Lucchese) e Parigi (Rimini)

9 reti: Corona (Pontedera) e Montevago (Perugia)