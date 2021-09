Serie C, il vice Presidente Vulpis ha chiesto al Governo di riaprire gli stadi al 100%

Dalle colonne de Il Mattino di Padova, Marcel Vulpis, vice Presidente vicario della Serie C, ha parlato della riapertura degli stadi al 100% della loro capienza. Queste le sue parole: “Abbiamo ricevuto un’offerta per vendere i diritti internazionali a tre grandi mercati esteri ed è stata una richiesta diretta che ci è arrivata. Oltre alle gare trasmesse da Sky e Rai potremmo concludere un altro accordo nazionale importante a livello televisivo. A breve annunceremo anche il volto dei nostri match of the week. Sarà una giornalista che rappresenterà la classica ragazza della porta accanto. Abbiamo un piano per trasformare a livello d’immagine la Serie C nei prossimi due anni e mezzo. Stadi poco pieni? Ci siamo mossi a livello istituzionale e abbiamo chiesto al Governo di riaprire a breve gli stadi al 100% della capienza. Siamo fiduciosi che arrivino notizie positive. Le società meritano sempre più pubblico”.