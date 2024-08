Serie C, sconfitta all'esordio per il Milan Futuro. Tutti i risultati

vedi letture

Sono terminati i match delle gare della prima giornata di Serie C, con fischio d'inizio alle ore 20:45. Ecco i risultati nel dettaglio:

1ª GIORNATA ANDATA - 23-24-25-26 AGOSTO 2024

GIRONE A

Già giocate

Feralpisalò-Novara 0-0

AlbinoLeffe-Caldiero Terme 2-3

12' e 62' Cazzadori (C), 45+4' Longo (A), 47' Zanini (A), 90+1' Furini (C)

Atalanta U23-Alcione 1-2

6' Invernizzi (AL), 47' Vavassori (AT), 79' Bagatti (AL)

Triestina-Arzignano 3-0

60' Correia (T), 63' Vertainen (T), 68' [rig.] Attys (T)

Lecco-Union Clodiense 1-0

75' autogol Salvi

Pro Patria-Renate 0-1

74' Egharevba

Virtus Verona-Lumezzane 0-1

19' Pannitteri (L)

Domenica ore 20.45

Vicenza - Giana Erminio 2-2

21' Ferri (G), 43' Morra (V), 81' Zamparo (V), 89' Piazza (G)

Lunedì ore 20.45

Padova-Trento

Pro Vercelli-Pergolettese

GIRONE B

Già giocate

SPAL-Ascoli 2-2

36' Tirelli (A), 54' Corazza (A), 63' Rao (S), 69' Arena (S)

Pineto-Lucchese 0-0

Ternana-Pescara 1-2

42' Pellacani (P), 61' Carboni (T), 63' Dagasso (P)

Legnago-Pontedera 2-3

16' Svidercoschi (L), 19' Rossi (L), 45+1' Ambrosini (P), 74' van Ransbeeck (P), 90' Perretta (P)

Pianese-Perugia 3-3

4' Polidori (PI), 15' rig. Mastropietro (PI), 19' Falleni (PI), 29' Ricci (PE), 65' Amoran (PE), 78' Montevago (PE)

Gubbio-Sestri Levante 1-0

81' Tommasini

Domenica ore 20.45

Arezzo - Campobasso 1-0

71' Iori

Entella - Milan Futuro 1-0

54' Corbari

Lunedì ore 20.45

Carpi -Rimini

Torres-Vis Pesaro

GIRONE C

Già giocate

Giugliano-Taranto 1-0

29' [rig.] Romano (G)

Juventus Next Gen-Audace Cerignola 4-3

12' e 28' Cuppone (A), 20' Salvemini (A), 43' Palumbo (J), 74' [rig.] Gagliano (A), 90+3' Amaradio (J), 90+6' Stivanello (J)

Latina-Casertana 1-1

50' [rig.] Di Livio (L), 90+8' Gatti (C)

Sorrento-Catania 0-0

Picerno-Avellino 4-1

65' Pagliai (P), 76' Volpicelli (P), 87' Volpicelli (P), 91' Gori (A), 95' Vitali (P)

Domenica ore 20.45

Messina - Potenza 2-2

29' Caturano (P), 51' Anatriello (M), 55' Anatriello (M), 96' Verrengia (P)

Turris - Monopoli 0-2

4' Vázquez, 37' Pace

Lunedì ore 20.45

Benevento-Cavese Lunedì

Crotone-Team Altamura

Foggia-Trapani