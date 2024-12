Serie C, stasera l'ultimo recupero della 15ª giornata: alle 20.00 Campobasso-Milan Futuro

vedi letture

Giornata di recuperi di campionato per il Girone B di Serie C. Alle ore 20 fra il Campobasso e il Milan Futuro valido per la 15ª giornata di campionato e rinviato nelle scorse settimane per l'alto numero di convocati nella formazione rossonera con le Nazionali giovanili. Lo scorso 27 novembre era stata recuperata la sfida fra Juventus NG e Turris, terminata 0-0, mentre ieri il Padova ha vinto 3-1 nel recupero con l'Atalanta.

Resta ancora una gara da recuperare, Atalanta U23-Union Clodiense della 17ª giornata del Girone A di Serie C, rinviata a data da destinarsi per nebbia lo scorso 30 novembre.