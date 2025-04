Serie C, tutta la 37^ giornata in diretta gol su Sky e NOW

vedi letture

La Serie C NOW, in occasione della 37a giornata di campionato, si fa in tre, con le gare di ogni girone in contemporanea e in diretta integrale su Sky e in streaming su NOW anche con la modalità Diretta Gol, per non perdere neanche un’emozione durante un turno decisivo in chiave promozione e playoff.

Si parte venerdì 18 aprile con il girone A, che scenderà in campo alle 20. Dal Menti di Vicenza, dove i biancorossi riceveranno la Triestina, all’Euganeo di Padova, dove si presenterà l’Union Clodiense, per una sfida a distanza tra biancoscudati e vicentini. In palio la vetta della classifica in vista dell’ultima giornata. Per un posto tra le 28 squadre che accederanno ai playoff, al Piola andrà in scena Novara-Trento.

Sabato 19 toccherà al girone C, con la palla che inizierà a rotolare alle 18:30. Occhi puntati sull’Avellino, attualmente primo a 5 lunghezze dal Cerignola secondo. I lupi biancoverdi potrebbero festeggiare il ritorno in B contro il Sorrento, mentre il Cerignola affronterà il Team Altamura in una partita tutta pugliese. Due le super sfide in zona play: a Benevento arriva il Trapani, quando Giugliano e Monopoli si giocheranno un piazzamento importante.

Il girone B, dopo la conquista del campionato della Virtus Entella, sarà protagonista nel giorno di Pasquetta, con tutte le partite alle 15 e con tante gare fondamentali in ottica playoff. A Campobasso arriverà il Perugia in cerca di un posto tra le prime dieci, mentre la Torres terza ospiterà al Vanni Sanna un Carpi in cerca di punti preziosi per rientrare nel gruppo playoff.

Tante emozioni da vivere, dunque, senza perdere gol, giocate spettacolari e parate decisive, grazie alla triplice Diretta Gol, una per girone, su Sky e in streaming su NOW.