Sesto San Giovanni, Di Stefano vince il ballottaggio e si conferma sindaco della città

Roberto Di Stefano, candidato del centrodestra, è stato nuovamente eletto a sindaco di Sesto San Giovanni. Di Stefano, già primo cittadino del comune limitrofo di Milano negli ultimi 5 anni, ha sconfitto al ballottaggio il candidato della sinistra, Michele Foggetta. Un grande risultato questo anche in chiave nuovo stadio di San Siro. Sappiamo che Di Stefano è favorevole alla costruzione dell’impianto nel comune di Sesto, mentre il suo sfidante non lo era. Lo stesso sindaco ha pubblicato un post sui suoi profili social per festeggiare la vittoria in cui ha scritto: “Sento un’emozione che mi fa venire i brividi. Ho il cuore pieno di gioia. Sesto San Giovanni non è più la Stalingrado d’Italia!!! Sarò ancora il vostro Sindaco. Vi aspetto ora in Piazza sotto il Comune per festeggiare una vittoria stupenda e bellissima. Vi vorrei ringraziare uno a uno per l’affetto e il sostegno. Un grazie speciale ai consiglieri eletti, ai candidati, ai militanti, ai sostenitori, al mio staff. Vi prometto che continueremo a lavorare con ancora più impegno e passione per la nostra amata Sesto San Giovanni. Saranno anni di svolta, di grande cambiamento, di sviluppo per il nostro territorio. Avanti insieme, con orgoglio e ambizione!!! Grazie di cuore!”.