Settembre cominciato: il calendario completo del Milan

La stagione entra nel vivo, a settembre - un mese ricco di appuntamenti importanti per tutti - inizia la corsa delle formazioni rossonere. Dall'avvio delle competizioni europee per Prima Squadra maschile e Primavera allo storico esordio casalingo del Milan Futuro, passando per l'inizio del campionato per la Prima Squadra femminile. Settembre è qui e va di corsa, scopriamo nei dettagli tutto ciò che ci attende.

PRIMA SQUADRA MASCHILE

Prima la sosta per gli impegni delle nazionali, poi quattro sfide importanti e significative. San Siro sarà l'unico palcoscenico nel mese in arrivo per la formazione di Mister Fonseca, dai match casalinghi - tra Serie A e Champions League - contro Venezia, Liverpool e Lecce al Derby in casa nerazzurra, in programma prima della sfida ai salentini. A settembre parte anche il cammino europeo, dunque, con la prima giornata in programma a cavallo tra Venezia e Inter.

SERIE A

4ª giornata, Milan-Venezia, sabato 14 settembre 2024 alle 20.45 (DAZN/Sky/NOW) - San Siro - BIGLIETTI

5ª giornata, Inter-Milan, domenica 22 settembre (TBD) - (DAZN) - San Siro

6ª giornata, Milan-Lecce, domenica 29 settembre (TBD) - San Siro

CHAMPIONS LEAGUE

1ª giornata, Milan-Liverpool, martedì 17 settembre 2024 alle 21.00 (Sky/NOW) - San Siro