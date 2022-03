Shakhtar, duro comunicato: "Via la Russia dagli sport. Li usa per intimidire e uccidere"

Fonte: tuttomercatoweb

MilanNews.it

"Mai più Russia negli sport internazionali" è l'appello dello Shakhtar Donetsk attraverso il proprio profilo Twitter. Il club che rappresenta la città di Donetsk, situata nella Donbass, ha una chiara presa di posizione nei confronti dell'invasione russa in Ucraina: "Oh sport! Tu sei il mondo!” - Queste le parole del fondatore del Movimento Olimpico Internazionale Pierre de Coubertin. Un Paese che ha scelto la strada della guerra e sta minacciando il mondo con armi nucleari non ha posto negli sport internazionali". si legge.

Lo Shakhtar prosegue il suo attacco: "La Russia usa il successo sportivo per propagare la sua ideologia. Lo sport per i russi non è una fonte di competizione nobile, pacifica e amichevole. È uno strumento per promuovere idee, intimidire, uccidere e distruggere. Chiediamo a tutta l'élite sportiva mondiale di sostenere questa richiesta.

Infine, il club fa una serie di richieste:

1. Escludere la Russia da tutte le comunità internazionali.

2. Proibire a qualsiasi atleta russo di partecipare a competizioni internazionali.

3. Interrompere la vendita dei diritti per trasmettere le competizioni internazionali ai canali russi.

4. Proibire alle società russe di sponsorizzare competizioni e club internazionali.

5. Sostenete l'Ucraina con le informazioni. Partecipate alla diffusione di informazioni veritiere sulle azioni dei paesi aggressori.