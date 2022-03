Shevchenko: "Dopo questa guerra il mio rapporto con Abramovich non sarà più lo stesso"

MilanNews.it

© foto di Uefa/Image Sport

Andriy Shevchenko, in un’intervista rilasciata al Daily Mail, ha parlato del suo rapporto con Roman Abramovich, proprietario del Chelsea che nel 2006 lo strappò al Milan portandolo a Londra. L’ex bandiera rossonera ha detto: “Abbiamo avuto una lunga relazione di amicizia, ma non credo che potrà più essere la stessa dopo questa guerra in Ucraina. So che ci sono molte persone russe che vogliono fermare la guerra e voglio fare ancora un appello a tutti loro affinché facciano la loro parte per portare nuovamente la pace nel mio paese, fermare l’uccisione di persone innocenti e di bambini”.