Shevchenko sulla sfida con il Chelsea: "Sarà una gara speciale, il Milan ha giocatori di qualità"

© foto di www.imagephotoagency.it

Andryi Shevchenko, doppio ex di Milan e Chelsea, ha rilasciato un'intervista a Milan TV parlando della sfida di Champions in programma mercoledì: "Ci sarà un'atmosfera molto calda. Il Chelsea ha bisogno di vincere, alzerà tantissimo il ritmo. Ma il Milan ha giocatori di qualità. Sarà una gara speciale per Giroud che ha giocato nel Chelsea. Sta facendo molto bene. Sarà il centro di questa partita".