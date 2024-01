Si apre con un annuncio il 2024 di Gerry Cardinale: la XFL si fonde con la USFL della Fox per dare vita alla United Football League

Il 2024 si apre con un’importante novità per lo sport americano: la XFL di RedBird, Dwayne The Rock Johnson e Dany Garcia si fonde con la USFL della Fox per dare vita alla United Football League (UFL) e diventare la lega di football primaverile di riferimento, con 8 squadre che si contenderanno il titolo a partire dal prossimo 30 marzo. Le gare saranno trasmesse da alcuni canali della galassia Disney – ABC, ESPN, Fox e FS1. L’annuncio è stato anticipato da Dany Garcia e Dwayne Johnson domenica 31 dicembre, mentre erano in corso partite di football giovanile.



La XFL e la USFL finora erano due distinte e principali organizzazioni che gestivano i campionati di football americano al di fuori della NFL. Ora formeranno un’unica entità con una partnership paritaria: 50% della XFL Properties, gruppo facente capo a Dany Garcia, Dwayne Johnson e Gerry Cardinale con la sua RedBird; 50% della National Spring Football League Enterprises, facente capo a Fox Corporation.



Di seguito i commenti dei protagonisti.



"Quando si combinano l'esperienza di Dwayne Johnson e Dany Garcia nel campo dell'intrattenimento e del marketing, la portata delle reti FOX ed ESPN e la mentalità strategica di RedBird nel campo del capitale e della creazione di aziende – il commento di Gerry Cardinale, fondatore e Managing Partner di RedBird Capital Partners -, si ha la straordinaria opportunità di realizzare qualcosa di unico: una piattaforma di intrattenimento per eventi dal vivo di valore e scalabile che continuerà a lavorare a stretto contatto con la NFL per quanto riguarda l'innovazione e lo sviluppo dei giocatori e che avrà una legittima possibilità di diventare una delle migliori leghe professionistiche del Paese dopo le quattro grandi".



“Fin dal primo giorno – spiega Dwayne ‘The Rock’ Johnson, attore con un passato da giocatore di football all’Università di Miami, fondatore e amministratore delegato di Seven Bucks Companies -, la nostra missione è stata quella di espandere il gioco del football e di essere una lega di opportunità, cultura e innovazione.

Unendoci per creare la UFL, possiamo costruire qualcosa di potente, eccitante e molto bello per gli appassionati di football - una lega primaverile con un impatto duraturo per tutti i giocatori che sognano di giocare a livello professionistico e che hanno la mentalità del 'lavoratore più duro della stanza' per realizzare i loro sogni".



“Questa nuova avventura – rivela Dany Garcia, fondatrice, CEO e presidente di The Garcia Companies - è possibile grazie a una mentalità visionaria condivisa, a una profonda passione per il gioco e all'esperienza diretta nel vivere e creare le opportunità che il calcio rende possibili. Come lega primavera unificata, siamo in grado di approfondire il nostro impegno per realizzare e superare i sogni dei nostri giocatori, allenatori, staff e tifosi. Questa lega rappresenta un'eredità e un'evoluzione continua e non vediamo l'ora di costruire l'universo del football primaverile”.



“FOX rappresenta il football e il successo della USFL ha dimostrato che c'è un futuro brillante per il football primaverile – la soddisfazione di Eric Shanks, amministratore delegato e produttore esecutivo di FOX Sports -. L'opportunità di unire le nostre due leghe - ognuna con l'impegno di far progredire le pratiche di trasmissione, le innovazioni delle regole e la comunità - non fa che accrescere il potenziale della United Football League e rafforza il suo posto nel calendario sportivo".



"La United Football League - una potente combinazione di XFL e USFL - offrirà agli appassionati di sport una stagione divertente, innovativa e ricca di azione – dichiara Jimmy Pitaro, presidente di ESPN -. Con una narrazione avvincente attraverso le piattaforme tradizionali e digitali, innovazioni a misura di fan e un'enorme portata, questa lega visionaria è ben posizionata e non vediamo l'ora di continuare la nostra collaborazione".