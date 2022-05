Si infiamma la volata scudetto: il calendario di Milan e Inter

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Con la gara di questo pomeriggio tra Inter ed Empoli, che apre la 36° giornata di Serie A, si infiamma nuovamente la volata verso lo scudetto. Il Milan risponderà ai cugini domenica sera in casa dell'Hellas Verona. Nel corso della prossima settimana, poi, i nerazzurri avranno la finale di Coppa Italia che potrebbe portare via energie ma anche farne riemergere altre. La penultima giornata vedrà i rossoneri ospitare l'Atalanta in cerca di punti per l'Europa e l'Inter volare a Cagliari che potrebbe essere ancora invischiato nella lotta salvezza. Infine, alla 38° giornata, il Milan sarà a Sassuolo mentre l'Inter ospiterà la Sampdoria.