Si rivede Investcorp! Cerca partner per una cordata per l'acquisto dell'Inter

E' passato un anno dall'offerta di Investcorp per il Milan. Il fondo con sede in Bahrein ci riprova a dodici mesi di distanza, cambiando sponda di Milano. La società araba starebbe infatti cercando in patria partners e investitori da unire in una cordata che possa presentarsi da Zhang con un'offerta di acquisto per l'Inter. Lo riporta Tuttosport che specifica che, secondo Il Sole 24 Ore, Investcorp starebbe studiando il dossier nerazzurro da diversi mesi.