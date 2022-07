"Si scalda il ritiro pre stagione": le foto dell'allenamento odierno a Milanello

Nella giornata di oggi il Milan ha sostenuto un allenamento mattutino a Milanello. Come riportato da acmilan.com, la squadra ha svolto un "inizio in palestra per l'attivazione muscolare, a seguire squadra in campo per partecipare alla fase di riscaldamento con alcuni esercizi atletici, fatti con l'ausilio degli ostacoli bassi. L'allenamento è proseguito con il gruppo impegnato in alcuni torelli a tema, a seguire lavoro sul possesso e una serie di esercitazioni tecniche con la squadra divisa per reparti. Infine, lavoro aerobico per chiudere la sessione odierna".

Ecco alcuni scatti di oggi pubblicati dall'AC Milan su Twitter: