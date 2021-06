Simon Kjaer tra i giocatori più amati e acquistati durante l'Europeo: i dati di Sports Interactive per Football Manager

L'account Twitter di Football Manager, simulatore calcistico che occupa un posto speciale nel cuore di milioni di tifosi, che da anni e anni creano carriere virtuali in cui si improvvisano allenatori e dirigenti del proprio club preferito, ha pubblicato una statistica davvero particolare.

Con l'inizio di Euro2020 tanti appassionati hanno potuto seguire e scoprire calciatori, giovani e non, di cui magari ignoravano l'esistenza. La Sports Interactive, raccogliendo i dati delle numerose carriere iniziate su FM21, ha registrato un aumento esponenziale per quanto riguarda l'acquisto di determinati calciatori. Tra i tanti nomi, come Spinazzola, che con l'Italia ha impressionato in queste prime due uscite degli azzurri, o Patrick Schick, autore di un incredibile gol da centrocampo contro la Scozia, c'è anche quello del rossonero Simon Kjaer, che è stato acquistato il 397% delle volte in più rispetto al normale.

Il danese, oltre che per le sue ormai comprovate doti da centrale roccioso e di sicuro affidamento, è salito agli onori della cronaca per quanto fatto in Danimarca-Finlandia per aiutare e proteggere Christian Eriksen, che aveva accusato un malore a causa di un problema al cuore. L'intervento del capitano scandinavo e il suo comportamento hanno destato ammirazione in tanti: giocatori, giornalisti, tifosi e a quanto pare anche milioni di appassionati di Football Manager.