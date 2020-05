Simoni:cordoglio Lega A, grande protagonista calcio italiano

(ANSA) - ROMA, 22 MAG - "Il mondo del calcio piange la scomparsa di Luigi Simoni, uno degli allenatori più rispettati e amati d'Italia, morto oggi all'età di 81 anni". In una nota, la Lega di serie A esprime il cordoglio per la scomparsa dell'ex allenatore sottolineando che è stato "grande protagonista della storia del calcio italiano". "Conosciuto da tutti come 'Gigi' - si legge nella nota della Lega di A - dopo aver appeso gli scarpini al chiodo il tecnico di Crevalcore mosse i primi passi in panchina alla guida del Genoa nel 1975, ottenendo l'anno dopo il suo primo incarico la promozione in Serie A. La consacrazione da allenatore risale alla stagione 1997/1998, quando fu scelto da Massimo Moratti per allenare l'Inter, con cui conquistò la Coppa Uefa a Parigi battendo in finale la Lazio. In totale furono 17 i Club guidati da Gigi Simoni in quasi 40 anni di carriera". "La Lega Serie A porge ai familiari le più sentite condoglianze per la scomparsa dell'amato Gigi, grande protagonista della storia del calcio italiano". (ANSA).