Singo ha scelto il Monaco: al Torino 10 milioni di euro

Wilfried Singo si appresta a lasciare il campionato italiano. Il difensore del Torino ha le valigie in mano e dovrebbe approdare nel campionato di Ligue 1. L'esterno destro infatti sarà presto un giocatore del Monaco, come riporta Sky Sport. Sul giocatore c'erano gli interessi di diversi club italiani fra cui la Juventus e il Milan ma alla fine i granata hanno optato per il club del Principato per una cifra di circa 10 milioni di euro.