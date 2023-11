Sinner a colloquio con Cardinale e Furlani a bordocampo: le foto

Ospite graditissimo a San Siro in occasione di Milan-Borussia Dortmund: si tratta di Jannik Sinner, tennista italiano più forte di tutti i tempi e grandissimo tifoso rossonero. Dopo i cori che la Curva Sud gli ha dedicato e le interviste di rito, Sinner si è intrattenuto a colloquio con gli stati generali del club: Gerry Cardinale e Giorgio Furlani.

Queste le parole di Sinner a Sky: "Grazie di avermi qua, emozione pazzesca: siamo tutti qua per il Milan e speriamo sia una bella serata. Questa è un'emozione che non ti so dire, sono tanto positivo. Ma ripeto siamo qua per sostenere la squadra, è una partita importante e voglio sostenere i ragazzi"