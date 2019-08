Sky - 5 motivi per essere fiduciosi sul nuovo Milan

Su ‘Sky Sport 24’ è andato in onda un servizio dedicato ai 5 motivi per essere fiduciosi sul nuovo Milan:

1) Nuovo numero 9, Piatek. 9 come i gol segnati di Piatek in rossonero. Il Milan riparte da lui. Dalla sua capacità di segnare di testa, col destro e con il sinistro e dalla voglia di mandare al Diavolo la storia della maledizione del 9 rossonero.

2) Bennacer. Il giusto cambio di look per il centrocampo del Milan. Uno che ha la stessa visione del calcio di Giampaolo. Il migliore giocatore della Coppa d'Africa vinta con l'Algeria. Può ribaltare un azione in 5 secondi ma garantisce anche aggressività.

3) "Sono innamorato di Suso". Facile quando Suso segna come con il Feronikeli, su punizione. Giampaolo però lo ha cambiato: da 8 a 10 senza accorgersene. Di nuovo al centro del progetto senza dimenticare le vecchie abitudini ed il sinistro 'brasiliano'.

4) A proposito di brasiliani, Paquetá. L'anno scorso la sua bicicletta aveva cambiato il passo del Milan: tecnica, forza fisica e inserimento. Roba da rimanere a bocca aperta e quest'anno lo si vedrà dall'inizio.

5) La voglia di Leao. Social, ma non solo. Tanto da postare già in italiano. Ok, un assist contro il Feronikeli è solo calcio d'estate, ma le premesse sono buone.

Basta poco, come cinque ragioni per dire "Pronto, ci siamo anche noi”.