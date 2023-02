Sky - A Milanello presenti anche Scaroni e Furlani per sostenere la squadra

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

In un periodo nero come quello che sta attraversando il Milan, iniziato dopo il 2-2 contro la Roma a San Siro, per sostenere la squadra, riporta Sky Sport, a Milanello, in occasione dell'allenamento odierno in preperazione al derby di domenica, sono presenti anche il presidente Scaroni e l'ad Furlani, oltre ai direttori Maldini e Massara.