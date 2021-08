Sky, accordo con Amazon per trasmettere la Champions: nasce Prime Video Sportsbar

Sky ha annunciato oggi un accordo triennale con Amazon che permetterà a tutti i bar, gli hotel e i locali pubblici abbonati al colosso di via Rogoredo, di accedere in via satellitare alle 16 migliori partite del mercoledì sera della UEFA Champions League, oltre che della Supercoppa Europea. A partire da questa stagione e per il triennio 2021/2024, questi match si aggiungono alle 121 partite di UEFA Champions League già disponibili su Sky. È nato dunque Prime Video Sportsbar. Primo appuntamento da non perdere sul nuovo canale sarà la Supercoppa Europea in programma l’11 agosto alle ore 21.00. In campo scenderanno Chelsea e Villareal.