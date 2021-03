Sky - Allenamento supplementare per Rebic, Calabria e Leao a Milanello

Stando a quanto riportato da Peppe Di Stefano su Sky Sport 24, nel pomeriggio Rebic, Leao e Calabria si sono fermati a Milanello per una sessione d'allenamento supplementare. L'obiettivo di Pioli è quello di sfruttare ogni minuto per cercare di recuperarli, soprattutto i due attaccanti, per domani sera. L'allenatore rossonero in conferenza ha anticipato che il provino di domattina sarà fondamentale per capire se potranno essere della partita contro il Manchester United. Se Rebic o Leao dovessero farcela sarebbe davvero molto importante, soprattutto perché Ibrahimovic è sì di rientro ma non ha i 90 minuti nelle gambe: infatti se dovessero recuperare il titolare sarà uno tra il croato e il portoghese.