Sky - Boban, Maldini e Massara a Milanello per assistere all'amichevole con la Rhodense

Intervenuto su Sky Sport 24, Peppe Di Stefano ha fornito alcuni aggiornamenti da Milanello. La squadra, dopo aver pranzato insieme, è da poco scesa in campo nell'amichevole contro la Rhodense. Potrebbe essere l'occasione per Ibrahimovic di assaggiare il campo, anche se in maniera non ufficiale, con la maglia rossonera. Ad assistere alla partita c'è tutta la dirigenza rossonera, che questa mattina ha accompagnato lo svedese in conferenza: Maldini, Boban e Massara.