Sky - Di Marzio: “Nuova idea per il Milan, Upamecano del Lipsia”

In diretta a “Calciomercato - L’Originale” Gianluca Di Marzio ha svelato una nuova idea di mercato per il Milan, quella di Upamecano, queste le sue dichiarazioni: “Oggi ci sono stati molti agenti a Casa Milan, uno di loro rappresenta anche Upamecano, difensore del Lipsia, titolare nella Francia Under-21. Difensore forte e giovane. Il Milan ci sta pensando, il Lipsia chiede tanto nonostante il contratto in scadenza tra due anni, ma il Milan lo valuta come profilo giusto in difesa".