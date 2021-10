Sky - Di Marzio: "Trattativa per il rinnovo di Kessié in stand-by, al momento non ci sono le condizioni"

Gianluca Di Marzio è intervenuto a Sky Sport 24, commetando la trattativa legata al rinnovo di Frank Kessié: “La trattativa per il rinnovo di Kessié non è un binario morto ma è in stand by. Il Milan ha fatto anche in questo caso un'offerta molto importante ma le richieste del giocatore sono giudicate altissime da parte del club. Al momento non ci sono le condizioni per venirsi incontro poi se Kessié e il suo procuratore nelle prossime settimane faranno loro un passo verso il Milan il club ovviamente farà di tutto per cercare di rinnovare, altrimenti il giocatore avrà fatto un'altra scelta dal punto di vista non solo economico ma anche tecnico e di ambizioni”