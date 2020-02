Sky - Dirigenti presenti alla rifinitura in vista del derby

Intervenuto da Milanello Peppe di Stefano, giornalista di Sky Sport, ha parlato delle ultime in vista del derby. Questo il suo intervento: "L'allenamento è alle ultime battute, Ibrahimovic nella prima parte dell'allenamento è sempre stato in gruppo ora resta da capire se ha continuato anche la partitella e le ultime battute ma in questo momento non so darvi certezze. E' stata una giornata molto intensa con i dirigenti presenti a Milanello e in cui la squadra ha sostenuto l'allenamento pomeridiano. Ci sarà la cena alle 19.30 e poi il ritiro facoltativo a cui molti giocatori prenderanno parte."