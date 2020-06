Sky - Domani giro di tamponi per la squadra e partenza per Lecce

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Peppe Di Stefano ha parlato delle ultime notizie sul Milan. Queste le sue parole: "Pioli sta lavorando con grande dignità, ogni giorno a Milanello al suo fianco Massara e Maldini. Domani nella partenza per Lecce ci sarà anche Gazidis che viaggerà con la squadra. Il Milan deve chiudere al meglio la stagione che, sin qui, è stata complicata. La partita con il Lecce fu la prima di Pioli e, in questo senso, rispetto a quel match vi saranno ben 5 cambi in formazione che sottolineano come il Milan sia cambiato tantissimo. Domani la giornata dei rossoneri comincerà con un giro di tamponi, poi l'allenamento alle 11 e alle 16.30 da Malpensa il Milan partirà per la Puglia."