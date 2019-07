Secondo quanto riferisce Sky, Jordan Veretout ha lasciato poco fa Moena, sede del ritiro della Fiorentina, con un auto privata. Il centrocampista francese è in uscita dal club viola, che qualche ora fa ha incontrato la dirigenza del Milan nella sede rossonera. Il resto della squadra toscana era già andata via in quanto in serata partirà per la tournée negli USA.