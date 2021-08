Sky - Florenzi prendrà il 25 come numero di maglia

Alessandro Florenzi prenderà il 25 come numero di maglia. Il laterale, che sta ultimando l'iter delle visite mediche, ha scelto - fin da subito - di dare un taglio con il passato in merito al dorsale da vestire che è, in linea di continuità, il primo numero dopo il 24, che lo ha accompagnato in gran parte della sua carriera ma che, al Milan, è già occupato da Simon Kjaer. Lo ha riferito Peppe Di Stefano in collegamento con Sky Sport 24.