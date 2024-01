Sky - Ibra tornato a Milanello: subito a bordocampo dopo il volo da Miami

vedi letture

Nei giorni di festa tra Natale e Capodanno si è tanto parlato del viaggio a Miami di Zlatan Ibrahimovic che ha saltato, come dirigente, le ultime due uscite della squadra rossonera contro Sassuolo in campionato e Cagliari in Coppa Italia. Come ha confermato anche Pioli, lo svedese era negli Stati Uniti in virtù di alcuni impegni presi precedentemente rispetto al nuovo accordo con il Milan che lo ha fatto diventare senior advisor di RedBird.

Come riportato da Peppe Di Stefano, inviato a Milanello per Sky Sport, questa mattina Ibra è atterrato a Malpensa da Miami e non ha perso tempo dirigendosi immediatamente al centro sportivo rossonero, poco distante dall'areoporto. Qui ha seguito l'allenamento da bordocampo al fianco di Geoffrey Moncada.