Sky - Ibrahimovic, ancora lavoro personalizzato. Ballottaggio Diaz-Hauge sulla trequarti

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Peppe Di Stefano ha parlato delle ultime notizie da Milanello. Queste le sue parole: "Si è appena concluso l'allenamento di rifinitura e Ibrahimovic anche questo oggi ha lavorato a parte. Confermata quindi l'indisponibilità e il tentativo di recupero dello svedese per il Genoa. Questa sera ci sarà il ritiro facoltativo per la squadra quindi di fatto il Milan si ritroverà domani mattina. Nella probabile formazione persiste il ballottaggio Diaz-Hauge e la conferma di Rebic. A centrocampo tre giocatori per due maglie con Kessie, Tonali e Bennacer"