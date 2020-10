Sky - Ibrahimovic titolare anche contro lo Sparta Praga

Secondo quanto riferito da Peppe Di Stefano a Sky Sport 24, Zlatan Ibrahimovic giocherà titolare nella sfida di domani contro lo Sparta Praga. Si parlava di un possibile turnover per l'attaccante svedese, ma con tutta probabilità partirà ancora dall'inizio anche in Europa League. Per il resto, invece, corposo turnover da parte di Pioli, con Dalot al posto di Theo Hernandez, Tonali per Kessie e il trio di mezze punte formato da Castillejo, Krunic e Diaz.