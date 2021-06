Sky, in onda domani sera il documentario di Matteo Marani 'Il rosso e il nero, 1969"

Tra gli approfondimenti più interessanti proposti da Sky, da domani 17 giugno sarà in programma un nuovo appuntamento con 'Le Storie di Matteo Marani'. Il documentario del giornalista bolognese questa volta verterà sul Milan del 1969, una squadra che vinse tutto e che salì sul tetto del mondo dopo la vittoria degli Europei nel 1968. Il Milan di Rocco, in quegli anni, riuscì a ottenere numerosi successi come la Coppa Italia, Scudetto, Coppa delle Coppe, Coppa dei Campioni e Coppa Intercontinentale. L'appuntamento, dal titolo “Il rosso e il nero, 1969” andrà in onda dalle ore 23 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW.