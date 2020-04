Sky - La priorità di Donnarumma è il rinnovo con il Milan

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport Manuele Baiocchini ha parlato della situazione in casa Milan. Queste le sue parole: "Per quanto riguarda Donnarumma quando rinnovò il contratto nel 2017 era un campioncino in procinto di esplodere, ora invece è un campione esploso e quindi è normale che sia lui che il suo agente Mino Raiola abbiano la volontà di cercare un contratto importante per la carriera. Se questo sarà possibile nel Milan, Donnarumma probabilmente sarebbe il più contento di tutti perchè è molto legato a questa squadra essendoci cresciuto e diventando un giocatore importantissimo. Considera Milano la sua città e in questo senso la priorità di Donnarumma sarà per il Milan per cercare di trovare una soluzione. Qulaora Donnarumma e il Milan stesso dovessero capire che questo non è possibile a quel punto Mino raiola andrebbe a sondare una serie di squadre che nel passato si erano presentate alla finestra per Donnarumma. Possono essere il Real Madrid, il Psg ma anche la stessa Juventus per una valutazione intorno ai cinquanta di milioni di euro. Per quanto riguarda Theo Hernandez, l'altro giocatore esploso in questa stagione, considerato uno scarto del Real Madrid ora vale tre volte tanto. Un altro giovane da preservare è Romagnoli che ha un contratto non troppo lungo ma che permette al Milan di giostrare la situazione. Il Milan vuole tenerlo, è un ragazzo su cui ha puntato tanto e che vuole rendere una colonna futura della squadra."