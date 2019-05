Secondo quanto riferisce Sky, in caso di addio di Simone Inzaghi, accostato in queste settimane anche al Milan, la Lazio potrebbe andare su Rino Gattuso, che da martedì non è più l'allenatore dei rossoneri. Si tratta di una pista concreta se alla fine Inzaghi dovesse decidere di lasciare la panchina biancoceleste.