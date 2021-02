Sky - Leao titolare come prima punta contro la Stella Rossa. Panchina per Ibrahimovic

Peppe Di, inviato di Sky a Milanello, ha riferito le ultime notizie sul Milan in vista del match di domani contro la Stella Rossa. Di Stefano ha detto: “Da quello che mi risulta, Leao giocherà titolare da prima punta, mentre Ibrahimovic inizierà dalla panchina. Il Milan ha la voglia e l’obbligo di rialzarsi per non vanificare ciò che di buono è stato fatto nel 2020. Si andrà avanti col 4-2-3-1. A Milanello c’è tutta la dirigenza e fra pochi minuti, dopo il pranzo, la squadra sarà libera per ritrovarsi poi domani mattina. Si ripartirà dai titolarissimi, con Kjaer e Theo Hernandez sulle fasce, con Calhanoglu e Rebic a supporto della punta. Poi ci saranno 3 partite decisive contro Roma, Udinese e Verona, in cui l’occhio sarà puntato anche su Sanremo dato che ci sarà anche l’impiego di Ibrahimovic”.