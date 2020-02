Sky - Milan, allenamento in corso: presenti Maldini, Massara e Boban

Peppe Di Stefano è intervenuto su Sky Sport 24 con le ultime da Milanello. Secondo quanto riferito dal giornalista della tv satellitare è in corso ora l'allenamento dei rossoneri sotto gli occhi di Maldini, Massara e Boban. Pioli sta preparando la sfida contro l'Hellas Verona di domani pomeriggio e dovrà fare a meno di Bennacer, squalificato. Inoltre è in dubbio Simon Kjær, che fino a ieri non si è allenato causa febbre.