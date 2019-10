Sky - Milan, buone notizie dall'attacco: i numeri offensivi sono migliorati con Pioli

Secondo quanto riferisce Sky, anche se viene presa in considerazione una sola partita, i numeri in attacco del Milan con Pioli in panchina sono migliori rispetto a quelli della squadra allenata da Giampaolo: la media dei tiri in porta è quasi raddoppiata (da 9,4 a 16 a partita), così come è nettamente superiore la media dei tiri dall'interno dell'area di rigore (da 6,7 a 15 a partita). Il Milan è dunque più presente in avanti e questo grazie ad un baricentro più alto e ad un maggiore possesso palla.