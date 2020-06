Sky - Milan, Ibra scalpita: vuole rientrare contro la Roma

Stando a quanto riporta Sky Sport 24 Zlatan Ibrahimovic scalpita per tornare in campo. Lo svedese si è allenato anche quando il Milan era a Torino perché vuole provare a rientrare prima del previsto: se vederlo in campo già contro il Lecce è impossibile l'obiettivo dell'attaccante è quello di esserci già per la sfida contro la Roma del 28 giugno. Per ora tanto lavoro in palestra, cyclette e potenziamento muscolare, ma al momento nessuna corsa in campo: vuole aspettare l'esito degli esami medici a cui verrà sottoposto nelle prossime 48h per capire se la lesione al polpaccio si è rimarginata.