Sky - Milan, Ibrahimovic ha lasciato Milanello prima dell'allenamento della squadra: confermata la sua assenza con l'Atletico

Zlatan Ibrahimovic domani non sarà in campo contro l'Atletico Madrid. Secondo quanto riportato da Sky Sport, è arrivata la conferma che il centravanti svedese del Milan non sarà della partita valida per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League: non ha ancora smaltito del tutto l'infortunio e ha lasciato il centro tecnico di Milanello prima dell'inizio dell'allenamento della squadra fissato per le 15.30.