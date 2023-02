Sky - Milan, per il derby Pioli ha provato anche il 3-5-2: Leao potrebbe restare in panchina

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Manca pochissimo al derby di Milano fra Inter e Milan. Nerazzurri e rossoneri si affronteranno domani a San Siro nella gara valida per la ventunesima giornata di Serie A. La novità è che il Milan potrebbe cambiare modulo, optando per un 4-3-3 o un 3-5-2. Pioli infatti ha provato anche questo modulo con davanti Giroud e Origi. In caso di passaggio alla difesa a tre giocherebbero Kjaer, Kalulu e Gabbia mentre Calabria e Theo agirebbero sulle corsie. A centrocampo la novità dovrebbe essere Messias mentre in attacco si verificherebbe una clamorosa esclusione di Rafael Leao, che siederebbe in panchina per lasciare spazio alla coppia Origi-Giroud. A riferirlo è Sky Sport.