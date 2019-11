Sky - Paquetà non al 100%, col Parma in vantaggio Calhanoglu. Ballottaggio Kessie-Krunic, Piatek più di Leao

Secondo quanto riferito da Peppe Di Stefano a Sky Sport 24, Lucas Paquetà non è al 100% e potrebbe non giocare contro il Parma. In difesa Conti è favorito su Calabria, mentre a centrocampo al posto del brasiliano potrebbe esserci Calhanoglu. A completare il trio, oltre al ritorno di Bennacer, c'è un ballottaggio tra Kessie e Krunic, considerando che l'ivoriano sta facendo davvero bene in allenamento. In attacco, oltre a Suso e Bonaventura, Piatek è ancora in vantaggio su Leao.