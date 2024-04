Sky - Pioli: "Se noi facciamo meglio tante piccole cose la somma di esse può fare la differenza"

Stefano Pioli, tecnico del Milan, è intervenuto ai microfoni di Sky alla vigilia della sfida contro la Roma, valida per il ritorno dei quarti di finale di Europa League. Si riparte dal vantaggio di misura dei giallorossi, serve pertanto una prestazione ben diversa rispetto a quella che i rossoneri hanno offerto una settimana fa a San Siro:

Roma all'andata migliore nei dettagli

"È sbagliato parlare troppo della partita d'andata. Il risultato più giusto sarebbe stato il pareggio ma così non è andata. Vero, la Roma è stata migliore nei dettagli ma se noi facciamo meglio tante piccole cose la somma di esse può fare la differenza".

Cosa ha detto alla squadra?

"Ho detto cose molto semplici. Chiaro che è una sfida da dentro-fuori, ma una vigilia da godersi. C'èchi parla un po' di più, chi scherza di più, chi si chiude su se stesso. L'importante è dare il massimo e buttare ogni goccia di sudore".

Su Leao

"Quando si parla di un percorso di un ragazzo che è cresciuto tanto è anche perché sa prendersi le sue responsabilità ed è importante questo per il suo percorso. Rafa mantiene la sua serenità, aumentando la sua responsabilità e consapevolezza. Ma ricordiamoci che vinciamo e perdiamo di squadra e che domani sera possiamo essere in grado di fare una gran partita".

Perché il Milan deve vincere?

"Domani il Milan può vincere perché sa giocare bene, ha talento, carattere e mentalità. E perché in una singola partita quando sta bene può battere chiunque".

Come sta il Milan?

"Il Milan sta bene. Non può essere un tempo o un risultato negativo a togliere qualità e caratteristiche di un determinato gruppo. Primo tempo non all'altezza, ma secondo tempo equilibrato dove potevamo pareggiare. Come ci si arriva non conta nemmeno tanto, conta solo cosa riesci a mettere in campo domani. Io conosco e ho molta fiducia nei miei giocatori. Sarà una partita difficile, combattuta ma abbiamo le qualità per essere efficaci. E non sarà nemmeno semplice per loro".

Cosa vi siete detti con Ibrahimovic, oggi presente al campo?

"Oggi c'erano le telecamere e avete visto una cosa che per noi è normale. Ma alla vigilia Zlatan e Geoffrey vengono al campo e si parla, c'è un confronto ogni settimana e in ogni pre-partita. Abbiamo parlato di cosa ci aspetta e di quanto possiamo essere pronti".