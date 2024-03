Sky - Possibile cambio nel Milan, può giocare Chukwueze

vedi letture

Stando a quanto riferisce Peppe Di Stefano su Sky Sport 24 potrebbe esserci un cambiamento dell'ultimo momento nella formazione del Milan che scenderà in campo dal primo minuto al Franchi contro la Fiorentina. Inizialmente era previsto che giocasse Pulisic, che però arriva dai faticosi impegni con la nazionale.

Lo statunitense, racconta l'inviato di Sky, potrebbe non farcela per, banalmente, problemi di stanchezza. Nel caso è pronto dal primo minuto Samuel Chukwueze, che proprio nell'ultima partita prima della sosta ha trovato il suo progimo gol in Serie A contro l'Hellas Verona. A breve le ufficiali.