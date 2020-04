Sky Sport - Coronavirus, si va verso la ripresa degli allenamenti il 4 maggio

Secondo quanto riportato da Sky Sport, si va verso il benestare alla ripresa degli allenamenti il 4 maggio. All'inizio le sessioni saranno individuali mentre a partire dal 18 maggio dovrebbero essere collettive. Stasera dovrebbe essere lo stesso Premier Giuseppe Conte a dare la comunicazione ufficiale in merito, nella conferenza stampa fissata per le 20.20 con l'obiettivo di illustrare agli italiani il nuovo Dpcm per la fase 2.