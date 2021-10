Sky - Theo già oggi a Milanello, il francese è in buona forma fisica

Arrivano buone notizie da Milanello questa mattina. Secondo Manuele Baiocchini, intervenuto su Sky Sport 24, Theo Hernandez ha lavorato in palestra dopo la notizia della negatività al Covid. Secondo il giornalista di Sky il terzino è in buona forma ed è a disposizione per la gara di martedì contro il Torino: in questi giorni di indisponibilità il francese fortunatamente è stato colpito in modo leggero dal virus ed è riuscito a seguire un regime di allenamento personalizzato.