Sky - Verso Lazio-Milan, Fonseca attratto da un'idea rivoluzionaria: Theo e Leao partirebbero in panchina

Arrivano delle interessanti notizie sul fronte formazione Anti-Lazio, con il Milan di Fonseca che da domani dovrà concentrarsi sull'importante partita in casa della Lazio. Sarà un Milan senza i propri leader? A lanciare questa curiosa mossa di formazione è stato il giornalista e inviato di Sku Sport, Peppe Di Stefano che, in diretta a Sky Calcio - L'Originale ha dichiarato:

"Quello che posso dire è che Fonseca in questi ultimi due giorni ha provato una formazione rivoluzionaria in vista della Lazio. Infatti, potrebbero partire dalla panchina Calabria, Theo e Leao. A sinistra ci sarebbero Pulisic e Terracciano, Fofana titolare insieme a Reijnders nei due di centrocampo e in difesa potrebbe essere la prima da titolare per Emerson Royal. In avanti confermato Okafor insieme a Chukwueze largo a destra".