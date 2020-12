Sky - Verso Milan-Lazio, due idee se non recupera Tonali: Calabria o Calhanoglu al fianco di Krunic

Nelle prossime ore verranno valutate le condizioni di Sandro Tonali che ieri contro il Sassuolo è stato costretto ad abbandonare il campo all'intervallo a causa di un risentimento muscolare. L'ex Brescia è dunque in dubbio per la Lazio, match in cui a centrocampo mancheranno sicuramente l'infortunato Bennacer e lo squalificato Kessie. Secondo Sky, se Tonali non dovesse recuperare, Stefano Pioli avrebbe in mente due idee su chi schierare in mezzo al campo insieme a Rade Krunic: si tratta di Hakan Calhanoglu e di Davide Calabria.