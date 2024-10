Sky - Verso Milan-Napoli: Leao in panchina, dentro Okafor. Dubbio Tomori-Pavlovic

È giorno di vigilia a Milanello, perché domani sera a San Siro il Milan ospiterà la capolista Napoli in una partita che potrebbe dire tanto sulla stagione della formazione di Paulo Fonseca. Non è concesso sbagliare, nonostante ci sia l'alibi delle tante assenze. Nonostante questo, comunque, l'allenatore portoghese ha intenzione di fare affidamento sul suo undici migliore, che potrebbe prevedere anche qualche (altra) esclusione di lusso.

Stando infatti a quanto riportato dal collega Peppe Di Stefano nel pomeriggio di SkySport 24, oggi Fonseca non ha provato Leao nell'undici titolare. È questa la novità, c'era il dubbio, ed al momento è stato risolto dalle prove di oggi in allenamento. Al posto del portoghese dovrebbe scendere in campo dal primo minuto Noah Okafor. In difesa il dubbio è quello fra Tomori e Pavlovic, con Thiaw che invece giocherà: al momento sembra l'inglese quello destinato a rimanere fuori ma non è ancora una situazione totalmente definita.

VERSO MILAN-NAPOLI: IL PROBABILE XI DEL DIAVOLO

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Pavlovic, Terracciano; Fofana, Loftus-Cheek, Chukwueze, Pulisic, Okafor; Morata