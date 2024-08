Slovan-Milan è la partita di Kucka. L'unico precedente agli sgoccioli della Cecoslovacchia

Lo Slovan Bratislava è l'anello debole della Champions League 2024/25 e avversario del Milan. Si giocherà in Slovacchia ed è una sfida che riporta indietro nel tempo, addirittura a 32 anni fa, all'alba del torneo che utilizzò proprio la dicitura "Champions League" da quell'edizione.

La stagione 1992/93 è quella dei grandi cambiamenti per ragioni geopolitiche. Per la prima volta le repubbliche ex sovietiche partecipano da Stati indipendenti. C'è anche la rappresentante della Slovenia, unica tra le repubbliche ex jugoslave. La Cecoslovacchia cesserà di esistere dal 1° gennaio 1993, pertanto presenta ancora la sua rappresentante come nazione unita. Ed è lo Slovan Bratislava, che verrà sorteggiato col Milan nel secondo turno.

In Slovacchia la decide Maldini dopo un'ora di gioco, con la squadra di Fabio Capello costretta a giocare in 10 dal 41' per espulsione di Albertini. Al ritorno sarà goleada a San Siro: 4-0 con reti di Boban, Rijkaard, Simone e Papin. Quel Milan vinse tutte le partite del torneo, un rullo compressore che fino alla finale subisce un solo gol, peraltro ininfluente, da Romario in un PSV Eindhoven-Milan 1-2. Per questo il ko contro il Marsiglia all'atto conclusivo farà malissimo, in quella che sarà l'ultima partita di Marco van Basten.

Lo Slovan di oggi ha il suo filo conduttore col Milan e si chiama Juraj Kucka. A 37 anni non ha intenzione di smettere, mettendoci anzi lo zampino nel cammino verso la qualificazione: due reti segnate al primo turno contro i macedoni dello Struga e sempre in campo e sempre titolare nelle 8 partite di qualificazione. Sì perché lo Slovan per arrivare alla League Phase ha dovuto superare quattro avversari: Struga, Celje, APOEL Nicosia e Midtjylland.

Formazione tipo (4-2-3-1): Takac; Blackman, Kashia, Bajric, Wimmer; Szoke, Kucka; Barseghyan, Tolic, Weiss; Strelec. All. Vladimir Weiss.